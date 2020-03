Capannone trasformato in discarica abusiva. Dentro c'è di tutto: alimenti scaduti, ecoballe e imballaggi di 'materie infettive'

Un capannone abbandonato utilizzato come discarica abusiva. È quanto hanno scoperto, nei giorni scorsi, le Guardie Ambientali ENDAS di Manfredonia.

Come spiega il presidente Giuseppe Marasco, durante il loro servizio di controllo e monitoraggio del territorio in tema d'ambiente, una pattuglia delle Guardie Ambientali del centro sipontino ha scoperto una vera e propria discarica abusiva, utilizzata anche per smaltire in modo illegale alimenti scaduti, evitando così l'iter di conferimento e distruzione presso la discarica. Un fabbricato nella zona ASI di Foggia che contiene dalle ecoballe, scaricate da qualche compattatore, a scarti di falegnameria e addirittura un cartone da imballaggio con su scritto "materie infettive" | IL VIDEO