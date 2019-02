Ha un malore e sviene in strada: giovane disabile soccorso da vigile e carabiniere

Mentre in zona stadio, dopo la partita Foggia - Benevento, erano in corso disordini e scontri tra polizia e tifoserie, le forze dell'ordine impegnate nel massiccio servizio di ordine pubblico sono intervenute per prestare soccorso ad un giovane colto da malore in strada.

Come riporta Voce di Foggia, ad intervenire in favore di un disabile 24enne, sono stati Luigi e Leonardo, rispettivamente sovrintendente di Polizia Locale ed un appuntato dei Carabinieri. I due hanno soccorso il giovane da un grave malore e, forse, gli hanno salvato la vita.

Il fatto è successo dopo le 20.00 in via Nievo: il ragazzo - accortosi di non stare bene - ha avvicinato i due uomini in divisa chiedendo aiuto per poi svenire subito dopo. I due lo hanno soccorso ed assistito fino all'arrivo di una ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso cittadino. Al momento non sono note le sue condizioni.