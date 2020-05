Asl di Foggia in subbuglio: si è dimesso il direttore sanitario Antonio Nigri

Nominato il 4 aprile dello scorso anno con delibera del direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla, quest'oggi Antonio Giuseppe Nigri ha rassegnato anzitempo, e con due anni di anticipo, le dimissioni da direttore sanitario.

Di Monte Sant'Angelo, Antonio Giuseppe Nigri è stato sindaco della città dei due siti Unesco dal 2002 al 2007. Classe 1959, vanta un'esperienza di elevato livello nella direzione apicale in strutture sanitarie pubbliche unitamente al possesso delle cognizioni necessarie nella materia tecnico-amministrativa. Medicospecialista in medicina del lavoro, già direttore dello Spesal, un anno fa aveva raccolto l’eredità di Alessandro Scelzi.

In attesa dell'ufficializzazione, il rapporto lavorativo tra i due direttori volge al termine dopo appena 13 mesi. “Sono certo, in virtù del rapporto di stima che ci lega, che lavoreremo in sintonia, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa” aveva detto il 4 aprile dello scorso anno Vito Piazzolla. A quanto pare le cose sono andate diversamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo a commentare la notizia è stato Salvatore Onorati: "Se fossero vere le dimissioni, un po’ di amarezza per avere perso un interlocutore serio e professionalmente valido. Con Antonio Nigri abbiamo avuto occasione di condividere sia tempi della professione che quelli della politica, pur trovandoci su posizioni diverse, abbiamo costruito insieme progetti che mi hanno fatto apprezzare le capacità umane oltre che professionali"