Incredibile al carcere di Foggia, detenuto telefona ai carabinieri dalla cella: "Siamo al ridicolo"

"Un detenuto avrebbe telefonato ai carabinieri dalla propria cella per denunciare il comportamento dei sanitari dell’istituto. È accaduto nel carcere di Foggia".

E' quanto denuncia in una nota stampa il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. "Dalla telefonata è scaturita una perquisizione generale, con l’utilizzo di uomini della penitenziaria da tutta la regione, che ha portato al ritrovamento di diversi cellulari nella disponibilità dei detenuti".

"Siamo al ridicolo - continua - Avevamo cercato di introdurre al decreto sicurezza bis del precedente Governo una norma che prevedeva la carcerazione per chi introduceva o utilizzava telefoni in carcere, ovviamente bocciata da Lega e Cinquestelle. È da tempo che denunciamo che i detenuti dalle carceri riescono ad impartire ordini all’esterno. Oramai lo Stato ha perso il controllo delle carceri non riuscendo più a garantire la sicurezza sia dentro che fuori le prigioni".