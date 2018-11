Aggressioni e disordini in carcere: detenuto foggiano picchia agente penitenziario a Trani

Ancora disordini e aggressioni in carcere. Questa volta è accaduto a Trani, dove un detenuto foggiano ha aggredito un agente penitenziario. Ma non è l'unico caso. Sono stati giorni di fuoco nelle carceri pugliesi e lucane, dove è risaputo che il numero di detenuti va ben oltre i 2mila 400 posti disponibili. Se a questa cifra si aggiungono anche i detenuti affetti da patologie psichiatriche, le cui condizioni di salute non sono conformi al regime ordinario carcerario, il problema emerge in tutta la sua gravità.

Da Lecce a Trani, da Melfi a Potenza, in questi ultimi giorni la cronaca si è arricchita di altri gravi episodi tra agenti aggrediti, minacciati e feriti. L’ultimo episodio si segnala nel carcere di Trani ad opera di un recluso di origini foggiane che ha brutalmente malmenato un agente penitenziario finito in ospedale con 5 giorni di prognosi. Ma ancor prima a Lecce dove i detenuti, soprattutto quelli psichiatrici, sono insofferenti al regime carcerario (un tentativo di suicidio sventato dagli agenti penitenziari).

"Assistiamo quotidianamente ad una vera e propria mattanza, nonostante la Commissione preposta sia stata inviata nei penitenziari per ascoltare i detenuti e il personale di polizia. In questa Italia dei penitenziari - scrive in una nota il segretario nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli - il carnefice (detenuto aggressore) continua a rimanere impunito mentre la vittima (il poliziotto) ricorre alle cure dei sanitari. Insistiamo – conclude Mastrulli – nella nostra richiesta di sostituzione degli attuali Provveditori con i Prefetti delle relative Province dove sono collocate le carceri”.