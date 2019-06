Pinuccio torna a parlare del depuratore di Manfredonia, ma stavolta le notizie sono buone: acque pulite e l’Arpa conferma

Per una volta la sortita in Capitanata ha portato buone notizie. Pinuccio, il comico inviato di Striscia la Notizia, è tornato a Manfredonia per parlare del depuratore, dopo un servizio andato in onda il 25 ottobre 2018, nel quale si denunciava la fuoriuscita di schiuma che si riversava sul fiume Candelaro per poi arrivare a mare.

Il malfunzionamento del depuratore aveva costretto il comune di Manfredonia a emettere un’ordinanza di divieto di balneazione in cinque tratti di mare, per il superamento dei valori limite per i parametri di escherichia coli e enterococchi intestinali.

Nei mesi scorsi Acquedotto Pugliese aveva dato garanzie sul funzionamento del depuratore, annunciando anche un potenziamento dell’impianto. Nel servizio andato in onda ieri sera sono arrivate buone notizie per la comunità sipontina e per i turisti: “Abbiamo investito oltre 3 milioni e mezzo di euro. I lavori sono conclusi, possiamo tranquillizzare tutti che le acque che il depuratore restituisce sono assolutamente a norma, chiare e inodore. Le analisi sono state effettuate da noi e dall’Arpa”, ha dichiarato Vito Palumbo, responsabile della comunicazione di Aqp.

Conferme arrivano anche dal Comitato Balneari per Siponto: “I dati dell’Arpa sono ottimi, in alcuni tratti di mare risultano essere eccellenti". Insomma, questa estate il bagno a Manfredonia non sarà vietato.