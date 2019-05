Borgo Mezzanone, ecco il 'parco mezzi' del crimine: 6 auto 'attrezzate' per spaccate e rapine in un capannone

All'interno delle auto, tutte provento di furto, recuperato un 'ariete' in ferro, comunemente usato per sfondare porte o vetrate ed una cassetta contenente chiodi 'a tre punte' utilizzati in occasione di rapine e assalti