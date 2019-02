Strade bloccate e cassonetti incendiati "per paura di una seconda viale Giotto": denunciati. FN: "Forniremo loro aiuto legale"

Al seguito della giusta protesta da parte dei residenti di Borgo Mezzanone, "che hanno bloccato la strada principale per difendere il sacrosanto diritto all'incoluimità fisica ed al diritto a vivere in condizioni igieniche decenti, ed in seguito alla denuncia in cui sono incappati quattro cittadini della borgata", Forza Nuova ha deciso di fornire aiuto legale alle persone coinvolte.

"Questo è uno di quei casi dove legge e giustizia non s'incontrano, non è possibile che la gente oltre a vivere in condizioni inumane debba rispondere davanti alla giustizia, mettendo mani al portafoglio, per aver tentato di scongiurare una tragedia simile a quella di Viale Giotto e nella migliore delle ipotesi ad un rischio di contrarre malattie infettive visto la condizione in cui versano. Solo grazie ai i blocchi stradali di stamattina il quadro a Borgo Mezzanone sembra più chiaro, le palazzine infatti sarebbero amministrate da un istituto di credito a cui spetterebbe la normale manutenzione degli immobili, ci chiediamo a questo punto perchè lo stesso istituto non tuteli i suoi beni e le persone che ci vivono dentro, e ci riserviamo di capire legalmente se lo stesso istituto sia passibile di essere a sua volta denunciato per incuria, che se non era pèr l'azione forte dei cittadini della borgata, si rischiava una catastrofe che ad oggi purtroppo non è ancora scongiurata."

Proseguono i forzanovisti: "Fa riflettere la schizofrenica situazione a cui la gente della borgata è sottoposta, o morire sotto le macerie o prendersi una denuncia per non andare sotto un metro di terra, visto che tutti i tentativi fatti finora sembravano fatti da persone trasparenti ed invisibili, visto che dal prefetto alla Asl passando per i comuni di Manfredonia e Foggia nessuno ha mai indicato il giusto iter per arrivare ad una soluzione, Forza Nuova rivendica di essere stata l'unica forza politica a sostenere i cittadini quando tutti si sono voltati dall'altra parte, Invitando la stampa locale, a cui va il nostro ringraziamento perchè scevra da pregiudizi politici ha avuto la sensibilità di documentare la pazzesca situazione della borgata alle porte di Foggia"

Forza Nuova conclude: "Ci chiediamo infine dove sia la politica delle poltrone e del potere, dei salotti e delle consorterie, quella che litiga per le primarie, quella dei cinquestelle, della sinistra e delle liste civiche, affaccendata a raccattare voti, a formare liste, la quale ha però tradito e massacrato queste persone lasciandole sole al loro destino".