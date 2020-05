23enne fermato in stazione: "Sono a Foggia per vedere un amico", ma in realtà era evaso poche ore prima a Bari

Sorvegliato speciale evade dai domiciliari a Bari e fugge in treno, ma incappa nei controlli anti-Covid in atto alla stazione ferroviaria di Foggia. E' finita quindi con una denuncia per evasione la fuga di un ventitreenne barese, che non è sfuggito all'attenzione degli agenti polfer.

L'uomo, infatti, è stato sorpreso mentre girovagava nell’atrio-biglietteria della stazione di Foggia e, all'atto del controllo, non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione in relazione alla sua presenza se non quella di "essere a Foggia per incontrare un amico".

Dagli accertamenti, invece, è emersa la misura degli arresti domiciliari a suo carico. Il giovane, sorvegliato speciale, gravato da numerosi precedenti penali contro il patrimonio e per rapina, è stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione delle misure anti-Covid19