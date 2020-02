Preso il piromane che dava fuoco ai cassonetti della spazzatura: lo hanno beccato con 23 accendini in tasca

Come già anticipato da FoggiaToday, in seguito ai numerosi incendi perpetrati ai danni di cassonetti dei rifiuti in città, gli agenti della Polizia Locale di Foggia in assetto anti-degrado, a seguito di intensa attività info investigativa, sono riusciti a fermare un cittadino foggiano di 35 anni, colto nell’atto di incendiare un cassonetto dei rifiuti in zona Ordona Sud - Macchia Gialla.

Il fatto risale alla notte del 3 febbraio: durante un servizio straordinario di controllo del territorio in abiti civili e con auto civetta, gli agenti della 'Locale' hanno individuato e bloccato l'uomo, trovato in possesso di 23 accendini, tutti sequestrati.

Dopo ulteriore attività informative ed investigative, compreso l’esame di un video amatoriale divulgato sul web, gli agenti operanti hanno riconosciuto il soggetto quale possibile autore anche di precedenti reati riguardanti i cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme in via Berlinguer. Il trentacinquenne è stato quindi denunciato per l'ipotesi del reato di danneggiamento, di cui all'art. 635 del Codice Penale.