Cronaca Lucera / Via IV Novembre

Gatto ucciso a bastonate a Lucera, il sindaco: "La denuncia è stata sporta, no a manifestazioni di odio e violenza"

Il sindaco contrario al sit-in organizzato in via 4 novembre: "Non solo non parteciperò ma sono assolutamente contrario a questa manifestazione perché non abbiamo bisogno di istigare odio e violenza nei confronti di nessuno"