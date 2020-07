Prima il furto in farmacia, poi quello di un'auto: telecamere inchiodano l'autore della 'doppietta', nei guai 31enne

Prima il furto in una farmacia, poi quello di un'autovettura in strada. Ma a inchiodare l'autore della 'doppietta' alle proprie responsabilità sono state, in entrambi i casi, le immagini delle telecamere.

Così, gli agenti del commissariato di San Severo hanno potuto identificare e denunciare un uomo di 31 anni, pregiudicato, per furto aggravato. Il primo furto è avvenuto in una farmacia: l’uomo, probabilmente con un complice, si è introdotto nell’esercizio commerciale per asportare della merce dagli scaffali.

A seguito dell’attività di indagine, sono state acquisite le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, la cui visione ha consentito di individuare il responsabile, già noto al personale del Commissariato. Lo stesso personaggio è stato riconosciuto anche quale autore di un furto di autovettura, sempre a San Severo.

Anche in questo caso si è rivelato prezioso il lavoro della polizia scientifica, che ha analizzato attentamente le immagini a circuito chiuso dei sistemi di videosorveglianza della zona, stringendo il cerchio attorno al 31enne. Per entrambi i fatti, l’indagato deve rispondere di furto aggravato.