Motocoltivatore in vendita su internet, foggiano intasca la caparra e scompare nell'etere: denunciato per truffa

Non conosce tregua il fenomeno delle truffe telematiche che, nonostante stratagemmi ormai noti - continuano a mietere vittime tra gli incauti internauti.

Ultimo caso, in ordine di tempo, vede un 34enne foggiano, con precedenti penali, denunciato per truffa per un finta compravendita di un motocoltivatore ai danni di un uomo di un padovano. La vicenda è ricostruita da PadovaOggi.it. L'uomo aveva messo in piedi la più classica delle truffe nei confronti di un 25enne di Campodarsego, pubblicando su Ebay l'annuncio di vendita di un motocoltivatore. Il padovano haaveva accettato di inviargli via bonifico 350 euro a titolo di caparra, senza più ricevere notizie dal sedicente venditore e chiedendo quindi aiuto ai militari che lo hanno rintracciato.