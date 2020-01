Beccati all'uscita del casello autostradale sotto l'effetto di droghe: in auto nascondevano marijuana ed eroina

Nell’ambito dell’attività dei servizi di Specialità della Polizia Stradale, tra cui rientra in via esclusiva la vigilanza e il controllo della rete autostradale, giovedì scorso, nei pressi del Casello Autostradale di San Severo, una pattuglia della Sottosezione ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due uomini, trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Il tutto è scaturito dal controllo su un veicolo verosimilmente ‘in panne’, collocato lungo la rampa di accesso all’arteria autostradale che, dal casello A/14 di San Severo, immette in autostrada, direzione Nord. All’atto del controllo del mezzo lo stesso non evidenziava anomalie, contrariamente ai due occupanti, inspiegabilmente fermi in precarie condizioni di sicurezza. Gli stessi si presentavano agli operatori di polizia in uno stato psico-fisico tale, da far ipotizzare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Difatti, dopo i previsti controlli, la successiva perquisizione al veicolo permetteva di reperire, racchiusi in involucri di cellophane, complessivamente 21 grammi di hashish ed eroina, oltre a tutto quanto occorrente per il confezionamento delle dosi. I previsti riscontri qualitativi e quantitativi di laboratorio attestavano la capacità di produzione di 129 dosi di marijuana e 12 dosi di eroina, opportunamente sottratti al mercato della droga.

I successivi accertamenti svolti sia presso gli Uffici della Sottosezione Autostradale di Foggia, sia presso gli OO.RR. di Foggia, certificavano che entrambi gli uomini erano positivi ai cannabinoidi, cocaina e oppiacei.

Al termine delle operazioni di Polizia, i due soggetti venivano denunciati, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria competente per territorio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, mentre per uno dei due, si è proceduto, altresì, alla denuncia in stato di libertà, per violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore della Provincia di Foggia.

Ancora una volta la strategia preventiva intrapresa sull’infortunistica stradale ha permesso di prevenire e reprimere una delle cause più scatenanti degli incidenti stradali: l’assunzione alla guida di sostanze stupefacenti.

In tal senso, particolare cura è stata rivolta dalla Polizia Stradale nella predisposizione e coordinamento di servizi specifici al fine di contrastare drasticamente il verificarsi di incidenti stradali, condivisi con altre Forze di Polizia nell’ambito del calendario servizi/campagne Tispol “alcool and Drugs”, con al seguito apparecchiature ed avanzate strumentazioni tecnologiche, idonee allo scopo.