Barba e capelli gratis, ma viene sorpreso dalla sicurezza: furto sventato, nei guai cerignolano

Barba e capelli gratis, portando via (senza pagare) un rasoio elettrico e un tagliacapelli dallo scaffale di un centro commerciale di Cesena.

L'uomo, 57enne disoccupato di Cerignola, è stato però sorpreso dagli addetti alla sicurezza e denunciato dai carabinieri. Come riporta CesenaToday.it, il fatto è successo all'interno del centro commerciale 'Lungo Savio'; i carabinieri della Compagnia di Cesena sono intervenuti su segnalazione della security: l'uomo si era impossessato di alcuni prodotti per la persona, in particolare un rasoio elettrico e un tagliacapelli per un valore di circa 100 euro. Il 57enne non aveva nessuna intenzione di pagare e aveva rimosso l'anti-taccheggio, prima di essere intercettato e denunciato.