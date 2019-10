A caccia con fucile e richiamo elettromagnetico: napoletano beccato dai carabinieri e denunciato

Non si fermano i controlli da parte dei Reparti Dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia dopo la riapertura della stagione venatoria 2019/2020.

I militari dell'Arma Forestale della Stazione di Serracapriola hanno denunciato un cacciatore non residente in Regione, sorpreso in agro di Torremaggiore mentre esercitava attività venatoria con l'ausilio di un richiamo a funzionamento elettromagnetico.

Il 56enne residente ad Ercolano (Na), è stato deferito a piede libero e sono stati sottoposti a sequestro penale il fucile con relativo munizionamento spezzato al seguito, ed il richiamo elettromagnetico rinvenuto.