Sorpresi con 8 quintali di legna tagliata illegalmente: denunciati padre e figlio

Il Reparto Parco Nazionale del Gargano, ha intensificato i controlli sul territorio volti alla tutela naturalistica del Parco. Detti controlli hanno portato ad apprezzabili risultati operativi. Nella giornata di giovedì scorso i militari della Stazione Carabinieri Parco di Umbra hanno fermato un automezzo Nissan Patrol con a bordo due uomini di Vico del Gargano (padre e figlio). Il mezzo era caricato con circa 8 quintali di legna di provenienza illegale ed all’interno del vano motore era occultata una motosega.

I due soggetti noti ai militari in quanto già in passato denunciati per reati analoghi, non hanno saputo spiegare e documentare la provenienza della legna. I due sono stati pertanto denunciati per furto di legna su proprietà demaniale, danneggiamento e distruzione di bellezze naturali. Si è inoltre proceduto al sequestro del mezzo, della motosega e della legna.