Attività anti-bracconaggio, blitz dei Carabinieri Forestali nel Foggiano: denunciati due cacciatori

Controlli antibracconaggio nel Foggiano, scattano due denunce a Lucera.

Nel quadro generale di intensificazione dei controlli per il contrasto alle attività venatorie irregolari, nella giornata di ieri, 11 settembre, i militari delle stazioni Carabinieri Forestale di Pietramontecorvino e Roseto Valfortore accertavano in località Masseria Piedimonte, nel territorio lucerino, due soggetti che esercitavano attività venatoria con mezzi non consentiti.

I soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, mentre sono stati sottoposti a sequestro penale un richiamo elettronico e due fucili. L’attività rientra tra i servizi mirati del controllo dell’attività venatoria a tutela degli ambienti naturali della provincia di Foggia e per il contrasto al bracconaggio.