In auto con 120 kg di verdura rubata: polizia sequestra la merce e la dona ai bisognosi

Dovranno rispondere di ricettazione in concorso e reiterazione per guida senza patente, i due foggiani, rispettivamente di 40 e 20 anni, denunciati ieri pomeriggio dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine fermati in via Sant'Antonio con l'auto piena di frutta e verdura provento di furto.

Nel dettaglio, un equipaggio della polizia, mentre transitava lungo via Sant’Antonio, ha notato un’autovettura Renault 5 di colore grigio con a bordo i due soggetti che, alla vista della pattuglia, palesavano evidente stato di agitazione.

Prontamente fermati per un controllo, all'interno del mezzo sono stati recuperati 4 grossi coltelli intrisi di terra bagnata e fogliame verde, mentre l’intera parte posteriore del veicolo era colma di verdure verosimilmente appena raccolte.

Gli operatori di Polizia chiedevano contezza della merce trasportata e i due riferivano di aver preso il tutto nelle campagne circostanti senza il consenso degli aventi diritto, poiché a loro dire "non era necessario trattandosi di verdura abbandonata nei campi a fine raccolto"; era evidente la contraddizione: la merce si presentava con il taglio fresco e non ancora matura per dimensione e aspetto del fogliame, quindi non poteva essere lo scarto di un raccolto già effettuato.

Evidenziandosi profili di reità a carico dei due soggetti, essi venivano accompagnati presso questi Uffici e denunciati in stato di libertà. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e la merce sequestrata, per un peso complessivo di circa 120 kg, trattandosi di merce deperibile, è stata donata ad un ente impegnato in forme di assistenza ai più bisognosi.