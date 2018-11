Foggiani sospetti in un'auto, con targa tarocca e documenti falsi: a bordo trovati arnesi atti allo scasso

Sorpresi senza patente e senza documenti di identità, a bordo di un'auto dalla targa taroccata e con un kit di arnesi atti allo scasso al seguito. E' quanto scoperto ieri sera, dalla polizia, nell’ambito dei controlli predisposti nel Piano Operativo Interprovinciale volto a contrastare l’illegalità diffusa, in provincia di Foggia. Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha denunciato tre giovani foggiani - tutti pregiudicati, di età compresa tra i 20 ed i 38 anni - sottoposti a controlli in piazza Internati di Germania, a bordo di una Mercedes classe A con targa rumena.

Gli stessi, è emerso, si intrattenevano vicino ad un’altra autovettura parcheggiata che, da successivi accertamenti, non risultava forzata. Il conducente della Mercedes alla vista degli agenti ha svoltato repentinamente in una strada laterale nel tentativo di far perdere le proprie tracce ma è stato raggiunto dagli agenti e fermato. Gli occupanti risultavano sprovvisti di documenti di identificazione nonché il conducente sprovvisto di titolo di guida idoneo a condurre il veicolo perché mai conseguita. All’atto del controllo, inoltre, il conducente mostrava documenti relativi all’autovettura palesemente falsi.

L’attività di polizia è proseguita con un controllo all’autovettura, consentendo di rinvenire numerosi arnesi atti allo scasso (4 cacciaviti, tronchesine, pinze, piede di porco) successivamente posti a sequestro unitamente alla stessa autovettura Mercedes in quanto da accertamenti esperiti anche con la collaborazione del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana, le targhe risultavano appartenere ad altro veicolo. I tre soggetti sono stati accompagnati presso gli Uffici di polizia al fine di identificarli compiutamente e successivamente procedere ad una denuncia per possesso di strumenti atti allo scasso e uso di atto falso.

