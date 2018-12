Vendono legna online, incassano il denaro ma ne consegnano meno della metà: beccati giovani truffatori

I carabinieri della stazione di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, in collaborazione con quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aurisina (Trieeste), hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati, disoccupati, di Cerignola, rispettivamente di 20 e 24 anni, ritenuti responsabili in concorso della cosiddetta “truffa della legna”.

Secondo quanto accertato, i due avevano pubblicato su facebook l’annuncio di vendita di legna da ardere al prezzo di 10 euro al quintale. Alla consegna a domicilio, avvenuta lo scorso 16 settembre, presso l’abitazione di un operaio 39enne di Porcia, i truffatori esibivano documentazione attestante pesata di 60 quintali provvedendo a scaricare merce (pagata 580 euro) che successive verifiche dimostravano non superare il peso di soli 25 quintali.

Scaricato il materiale, i due giovani si sono dileguati a bordo di autocarro modello Iveco Daily. Le indagini condotte congiuntamente ai colleghi di Aurisina - che avevano nel frattempo individuato gli stessi autori ed il veicolo - hanno permesso di attribuire loro anche tale episodio. si raccomanda ancora una volta di diffidare dai venditori di legna a prezzi concorrenziali specie se reperibili online.