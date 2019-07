Delfino spiaggiato, morto impigliato in una corda: il ritrovamento sulla spiaggia dell'istmo di Lesina

Ritrovamento shock questo pomeriggio sulla spiaggia dell'istmo di Lesina, in località Muro. Come riportato da Sannicandro.org, dei bagnanti hanno rinvenuto un delfino spiaggiato impigliato in una corda e reste per allevamento dei mitili.

Il Servizio Veterinario dell'Asl, allertato dalla Capitaneria di Porto di Vieste, provvederà al recupero e ad accertare le cause della morte. Si tratta del secondo delfino morto in analoghe circostanze su quel tratto di costa.