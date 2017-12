La polizia locale c’è e tira fuori i numeri: 3mila multe in un anno in zona Stazione

Anche la polizia locale e il comandante Romeo Delle Noci hanno tracciato un bilancio delle attività svolte nel quartiere Ferrovia di Foggia nel 2017. Numeri importanti che rendono bene l’idea di come da parte del comando di viale Manfredi ci sia la volontà di mettere fine al degrado in zona Stazione, una volta cuore pulsante della città, oggi periferia senza regole. Tra i numeri spiccano le quasi 3mila multe per infrazioni al codice della strada.

Per quanto riguarda l’attività giudiziaria sono stati compiuti sei sequestri penali, di cui cinque di merce contraffatta (per un totale di 230 pezzi) e uno per la vendita di derrate alimentari scadute ovvero in cattivo stato di conservazione o con etichettatura non conferme alle norme CE (per circa tredici tonnellate). Ventisette in tutto le informative di reato, sette gli arresti compiuti.

Per ciò che concerne l’attività di natura amministrativa sono state elevate 77 sanzioni, di cui 50 relative alle norme sul commercio, quattro per atti contrari alla pubblica decenza e sedici per violazioni a varie norme (per un totale di 1956 pezzi). Venti invece gli ordini di allontanamento in applicazione del decreto Minniti, 283 i giorni di servizio di servizio, 1138 le unità utilizzate, 6605 le ore di servizio erogate

Inoltre la polizia locale di Foggia ha sequestrato 24 veicoli sprovvisti di assicurazione e quattro ciclomotori senza targa e guidati da conducenti senza casco e senza documenti