Blitz anti-degrado al Quartiere Ferrovia: sgomberato ennesimo mercatino di merce usata in via Pogdora

Continuano i blitz anti-degrado della Polizia Locale al Quartiere Ferrovia. Nelle attività poste in essere la scorsa domenica scorsa, gli agenti hanno sgomberato, ancora una volta, un mercatino di merce usata in via Podgora, ed è stata posta in essere una efficace attività di sorveglianza degli incendi evitando il propagarsi delle fiamme in località Incoronata.

Nel dettaglio, nella prima serata di domenica 30 giugno, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, una pattuglia del nucleo anti degrado della Polizia Locale di Foggia è intervenuta nella zona del Quartiere Ferrovia, precisamente in via Podgora, dove è stata riscontrata la presenza di cittadini di probabile nazionalità non comunitaria intenti nella vendita di indumenti e oggetti usati, occupando abusivamente il suolo pubblico.

Alla vista degli agenti i venditori si sono dati alla fuga abbandonando al suolo la merce, usurata e maleodorante che veniva sequestrata e distrutta. Nel corso dell’attività è stato altresì contestato ad un automobilista l’uso del cellulare al volante e rimossa un’autovettura risultata priva di copertura assicurativa.

Nel corso della mattinata una pattuglia impegnata presso il Santuario Incoronata per la prevenzione incendi e la salvaguardia del patrimonio ambientale e boschivo, ha notato il propagarsi in maniera estremamente rapida di un principio d’incendio nei pressi dell’intersezione tra viale Don Orione e la Provinciale 86, alimentato dal forte vento. Il tempestivo allertamento del servizio antincendio ha scongiurato il pericolo e la distruzione della vegetazione.