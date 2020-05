Brutta ripartenza: alcol a gogò, assembramenti, schifezze e una busta dell'immondizia appesa alla statua di Padre Pio

Nel giorno in cui l'Italia riparte, le immagini che ci arrivano da piazza Padre Pio, alla pari delle denunce sporte sul web dai foggiani residenti in vari quartieri della città - del degrado e degli assembramenti in barba al rischio e alle norme anticontagio - non fanno ben sperare.

Dal punto di vista del decoro urbano, del senso civico e della responsabilità che ciascuno di noi deve necessariamente assumersi e dimostrare, il 18 maggio non comincia con i migliori auspici.

"È mai possibile che ogni giorno dobbiamo vedere questo scempio nei quartieri di Foggia? Questa era una delle più belle zone della città, e ora è un luogo in cui i ragazzi di riuniscono per bere, alla faccia del divieto di assembramenti. Tra l'altro, siamo invasi da insetti e topi" tuona una residente del posto, che fa notare anche come qualcuno abbia appeso una busta dell'immondizia alla statua del santo. "Per favore, aiutateci a denunciare questo schifo, non è più possibile. Siamo stufi. La sera c'è un assembramento da paura".