Stroncata da un attacco cardiaco, in ricordo di Lucia una raccolta fondi per i defibrillatori nei luoghi pubblici di Troia

Stroncata da un attacco cardiaco a soli 40 anni, a distanza di due mesi e mezzo il ricordo di Lucia è ancora vivo. Suo marito Mimmo, i familiari di Lucia e l'intera comunità di Troia, il 13 dicembre si riuniranno presso il ' Cl 64' per una serata ricordo con 'I pipers' , il gruppo musicale che 22 giorni prima della disgrazia, aveva festeggiato con lei il 40esimo compleanno. Poi, il 24 settembre la sconvolgente notizia.

Oltre all intrattenimento musicale del gruppo beat, ci sarà un buffet degustazione e per i più piccoli gonfiabili, giochi di magia, marshmallow, zucchero filato, una foto ricordo con la mascotte e anche il regalino di Santa Lucia. Il ricavato servirà ad acquistare uno o più defibrillatori da collocare in alcuni spazi pubblici della città.

L'ingresso è libero, ognuno potrà contribuire con la propria quota. Sono già un centinaio le adesioni: "Mia moglie era conosciuta da tutti, travolgente sia con i suoi concittadini che in famiglia, ed era titolare di una attività commerciale" il ricordo del marito.