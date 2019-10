Scontri e tafferugli prima di Nocerina - Foggia: emessi 13 Daspo con durata dai 7 ai 2 anni

Proseguono le indagini in merito ai gravi tafferugli tra tifosi, verificatisi prima della partita Nocerina - Foggia dello scorso 15 settembre.

Come riporta l'agenzia AdnKronos, il questore di Salerno ha emesso tredici Daspo nei confronti di altrettanti ultras coinvolti degli scontri. I provvedimenti hanno differenti durate, a seconda dei profili di responsabilità accertati: 7 anni per tre soggetti, 6 anni per altri due; ancora, 3 anni per sei soggetti e 2 anni per gli ultimi due tifosi coinvolti. Previsto per tutti, invece, l'obbligo di firma presso gli uffici di polizia. Le indagini della polizia, volte a identificare i facinorosi sono ancora in corso: al vaglio delle indagini, infatti, i filmati di tutte le telecamere presenti nell'area degli scontri.