Transenna contro autobus e scontri dopo Audace-Bitonto: identificati e Daspo per cinque tifosi del Cerignola

Daspo per cinque ultras dell'Audace Cerignola. I tifosi, tutti cerignolani, sono stati raggiunti dalla misura di prevenzione del Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive, a causa della partecipazione attiva ad episodi di violenza e di turbativa dell’ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio tra Audace Cerignola e U.S.D. Bitonto Calcio, partita svolta allo Stadio Monterisi, lo scorso 13 ottobre.

In particolare, le video-riprese effettuate dalla Polizia Scientifica hanno documentato alcuni tifosi della squadra cerignolana mentre, travisati in volto, istigavano ed incitavano gli atri sostenitori della stessa squadra a forzare il cordone della polizia in servizio di Ordine Pubblico per infierire contro il pullman che trasportava i supporter del Bitonto. Uno di loro, in particolare, riusciva a superare lo sbarramento di polizia, e tentava di lanciare una transenna all’indirizzo dell’autobus dei bitontini.

Azione impedita solo grazie al pronto intervento della polizia. Grazie alle indagini, condotte fin da subito dal Commissariato di Polizia di Cerignola, anche attraverso la attenta verifica delle registrazioni video-fotografiche effettuate presso lo stadio, si è giunti all’individuazione ed identificazione degli autori delle condotte violente, nei cui confronti è stato irrogato il D.A.Spo, che impedirà loro di seguire la squadra del cuore per una durata da due a tre anni.