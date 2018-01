Foggia-Pescara: scattano i Daspo anche per i tifosi biancoazzurri

In merito all’incontro di calcio 'Foggia-Pescara' e ai disordini prima e dopo la gara, la Divisione Anticrimine della Questura di Foggia ha dato avvio al procedimento finalizzato alla emanazione di cinque daspo nei riguardi di altrettanti tifosi del Pescara, che seppur regolarmente muniti di biglietto nominativo, sono stati trovati in possesso di artifici pirotecnici denominati torce a mano che, evidentemente, avrebbero utilizzato all’interno dello stadio.

L’accurato filtraggio operato dai contingenti della Polizia di Stato presenti nel settore, all’atto dell’accesso alla struttura da parte dei supporter pescaresi, ha permesso il rinvenimento del suddetto materiale pirotecnico, il relativo sequestro, quindi la denuncia alla A.G. dei responsabili per porto e detenzione di tali prodotti che costituisce violazione dell’art. 6 ter della legge 401 del 1989.

Conseguentemente è scattata nei loro riguardi la procedura amministrativa finalizzata alla emanazione del provvedimento di polizia noto come Daspo. Si tratta di tre giovani di anni 22, 23, 27 e 2 uomini di 36 anni e di 29 anni, tutti di Pescara e della provincia.

Inoltre, è stato dato avvio di analogo procedimento finalizzato ad aggravare il Daspo già sussistente su di lui, nei riguardi di G.V. di anni 39, di Foggia, pregiudicato, già sottoposto a Daspo per cinque anni dal 2016, come è noto, già arrestato in flagranza di reato, per violazione allo stesso provvedimento, nonché violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, al termine dello stesso incontro di calcio. Il medesimo si trova tuttora sottoposto a misura cautelare.