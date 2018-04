Calcio, disordini in stazione in attesa di Foggia-Pescara: Daspo per tre tifosi rossoneri

Tre Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) nei confronti di altrettante persone sono stati emessi dal questore di Foggia, Mario della Cioppa, a seguito degli episodi riscontrati lo scorso 20 gennaio,in occasione della partita di calcio Foggia-Pescara, del campionato di Serie B.

Per lo stesso motivo il mese scorso era scattati altri otto Daspo e altrettante denunce, mentre un 39enne già colpito dallo stesso provvedimento, era stato arrestato.

Ad essere colpiti dal provvedimento, tre soggetti foggiani, due di 31 anni e uno di 25. Gli stessi, ha appurato la polizia, hanno usato violenza e minaccia nei confronti delle Forze dell’ordine, schierate nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia, al fine di rompere il cordone di sicurezza posto a protezione dell’arrivo dei tifosi ospiti; azioni compiute con volto travisato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I Daspo emessi inibiranno l’accesso agli stadi di tutt'Italia per un arco di tempo compreso tra i tre e i cinque anni. Per il periodo del divieto è stato prescritto anche l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia nei giorni in cui il Foggia Calcio disputerà gli incontri.