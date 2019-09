Scontri allo stadio: scattano i Daspo, al vaglio anche azioni violente dei tifosi nel viaggio di ritorno da Nocera a Foggia

Quindici D.A.SPO., divieto di accedere alle manifestazioni sportive, sono stati notificati nella giornata di martedì a 13 tifosi della Nocerina e a due del Foggia, da tre a sette anni, scaturiti in seguito ai violenti scontri che si sono verificati a Nocera Inferiore prima dell'incontro di calcio del campionato di serie D, che avevano portato all'arresto di tre ultrà dei tifosi della squadra di casa e il ferimento di due supporter rossoneri.

Come riporta SalernoToday.it, le indagini condotte dai poliziotti nocerini e foggiani, stanno proseguendo per riuscire a risalire all’identità degli altri protagonista della rissa andata in scena fuori dalla stadio 'San Francesco'.

Nel mirino, in particolare, altri tifosi del Foggia che avrebbero provocato azioni violenti durante il viaggio di ritorno in Puglia.