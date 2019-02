Mareggiata alle Isole Tremiti: affondano navi da pesca, danneggiata la banchina. Cera: "Intervenga la Regione"

Le forte raffiche di vento che stanno creando non pochi disagi sul Gargano, stanno mettendo in difficoltà abitanti e pescatori delle Isole Tremiti, alle prese con i danni della mareggiata che, la scorsa notte, ha affondato tre navi da pesca e danneggiato la banchina, causando problemi per l’attracco delle navi.

Sull'accaduto è intervenuto, su sollecitazione del sindaco delle Tremiti Antonio Fentini, Napoleone Cera: "Ho prontamente messo a conoscenza di questa situazione il presidente della Regione Michele Emiliano, il Vice Presidente Nunziante, e il Presidente della Protezione Civile Ruggiero Mennea", spiega il Consigliere regionale. "La Regione intervenga prontamente per ristabilire la situazione su queste isole meravigliose, importanti per il nostro territorio".