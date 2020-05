Brutto episodio e Vieste: medico di guardia nega farmaco (non prescrivibile), 'energumeno' si vendica e gli danneggia l'auto

Si vede negare la ricetta per un farmaco non prescrivibile, 'energumeno' si vendica sfogando la sua rabbia sull'auto del medico di guardia. E' accaduto ieri sera, a Vieste, all'esterno del poliambulatorio garganico. "Credevamo che la situazione di emergenza Covid e l’impegno profuso dai medici per strappare vite umane alla violenza del Coronavirus avesse potuto ricostruire un solido ponte di stima e fiducia tra cittadini e medici, spesso minato da incomprensioni e speculazioni, ma forse abbiamo peccato di ottimismo”.

Così, Alfonso Mazza, presidente dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Foggia, dopo aver appreso del grave ed increscioso episodio accaduto nella serata di ieri a Vieste, dove la autovettura del medico di guardia, è stata gravemente danneggiata da un uomo che ha voluto vendicarsi contro il sanitario, reo di aver negato la ricettazione di un farmaco non prescrivibile, secondo le normative vigenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“A nome del consiglio direttivo dell’ordine e della comunità medica di Capitanata, che rappresento, esprimo al giovane collega sentimenti sinceri ed affettuosi di solidarietà ed esecrazione per l’ignobile gesto di intimidazione di cui è stato vittima ed auspico che le forze dell’ordine e la magistratura individuino e colpiscano severamente il responsabile di quest’atto criminale, compiuto ai danni di un rappresentante della categoria che, proprio in questi mesi, sta pagando a prezzo della vita l’impegno profuso per assolvere al sacro giuramento di Ippocrate", ha concluso Mazza.