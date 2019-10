Vandalizzata l'auto del sindaco di San Severo. La reazione: "Sei un amico, andrò a piedi così tolgo qualche chilo"

Con un post sui social il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, denuncia un atto vandalico da parte "dell'amico che si è divertito a vandalizzare lo sportello della mia auto"

Sulla vicenda, il primo cittadino inorizza: "Ti comunico che avendo io tutte le coperture assicurative ben compresa quella per atti vandalici, ho appena portato la mia autovettura in officina per preventivo da portare all’assicurazione e mi è stato garantito che verrà più bello di prima.

Unica cosa dovrò lasciare l’autovettura un po’ di giorni in officina. Andrò a piedi ma anche di questo voglio ringraziarti visto che la bilancia negli ultimi tempi segna qualche chilo in più. Grazie amico. Buona giornata"