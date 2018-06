Prende a calci le auto in sosta e urina a terra: bloccato dalla polizia

Prendeve a calci le auto in sosta e urinava a terra, per questo motivo ieri sera un soggetto di nazionalità straniera è stato fermato dalla polizia e accompagnato in questura, dove è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento e sanzionato amministrativamente per atti contrari alla pubblica decenza: l'episodio è avvenuto intorno alle 20.30 in via Monfalcone nel quartiere Ferrovia di Foggia