Vandali in azione, ma ad Apricena chi rompe paga (se sono minorenni la denuncia arriva ai genitori): "Vigilate sui vostri figli"

Funzionano le 130 telecamere installate ad Apricena, gli sforzi profusi negli ultimi anni per migliorare la sicurezza, il controllo del patrimonio e dell'ambiente sembrano dare ottimi risultati. "I reati e gli episodi di illegalità sono in forte calo ma c'è ancora molto da fare. Ad Apricena multe a chi rompe, a chi abbandona rifiuti, denunce per i reati contro il patrimonio" spiegano dall'amministrazione comunale.

Il governo locale del sindaco Antonio Potenza aggiunge: "Dispiace constatare che in molti episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico, gli autori sono giovanissimi, minorenni (spesso ci sono intrusioni notturne nelle scuole, con rotture di vetri e porte), per i quali i nostri dirigenti e i vigili stanno denunciando all'autorità giudiziaria i genitori per mancata sorveglianza dei propri figli"

E conclude: "Chiediamo più collaborazione a tutti. Episodi come quelli registrati dai filmati non ne vorremmo più vedere. La città continua a migliorare se tutti la amiamo e per amarla dobbiamo sforzarci nella sensibilizzazione del senso civico. Ai genitori chiediamo di essere più attenti ai propri figli"