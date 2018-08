VIDEO | Oltre lo sgombero il destino di due cuccioli, consegnati ma respinti: le immagini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Anche i cani hanno diritto a una casa e a delle cure, motivo per cui questa mattina il presidente dell'associazione 'Guerrieri con la Coda' si è recata presso l'ufficio dei Servizi Sociali di via Fuiani per consegnare due cuccioli dell'ex Satel sgomberato nei giorni scorsi: "Abbiamo passato tre giorni per cercare di sfamare e curare anche gli altri animali di quel campo ma contattati i Servizi Sociali come al solito ci hanno dato buca"

Anna Rita Melfitani ha quindi proceduto alla consegna dei due cuccioli, ma il tentativo non ha sortito l'effetto sperato: gli animali sono stati rilasciati (come da immagini) e l'animalista foggiana si è vista costretta a riprenderli e a riportarli con sé. Questo pomeriggio Melfitani si recherà presso gli uffici dell'arma dei carabinieri per formalizzare la denuncia