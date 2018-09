Quattro cuccioli chiusi in una gabbia al freddo e tra gli escrementi: “Il peggior canile meglio di questo scempio”

Quattro cuccioli chiusi in una gabbia di contenzione, da lunedì. “Mangiano in mezzo ai propri escrementi, dormono al freddo nei box dell’Asl veterinaria della nostra città”. Lo denunciano i Volontari Protezione Animali, che chiedono un repentino intervento per preservare la salute dei quattro cuccioli.

“Per documentare questa vergogna abbiamo cercato di non guardarli negli occhi e siamo scappati via. Meglio il peggior canile di questo scempio – rincarano –, abbiamo un canile che è in ostaggio al gestore, e un randagismo ostaggio del Comune di Foggia”.

“La città è stanca di assistere all’atteggiamento omissivo delle istituzioni e all’impossibilità di accedere al canile”, accusa il presidente dell’associazione Terry Marangelli. “Non ci è neppure dato di sapere, pubblicamente, come sta procedendo la gestione della struttura dopo la scadenza dello scorso 31 agosto. Malgrado le pressioni delle associazioni foggiane e, nonostante la collaborazione prestata dalle stesse e la disponibilità ad accollarsi l’assistenza di numerosissimi animali recuperati sul territorio comunale, in assenza di un qualsivoglia protocollo operativo a tutela dei randagi, l’Amministrazione è sorda a ogni tipo di richiesta”.