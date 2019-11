Paura a Vieste, brucia deposito agricolo ma dentro c'è una cucciolata: salvati 8 cani

Paura ieri sera, sul Gargano, per una cucciolata intrappolata tra le fiamme, nell'incendio divampato in un deposito agricolo in località 'Mattoni', a Vieste.

Il fatto è successo intorno alle 22.15, quando è divampato il rogo. Sul posto sono giunte due squadre delle 'Giacche Verdi' Gruppo Gargano, Protezione Civile 'Pegaso', vigili del fuoco, carabinieri e GarganPol. Gli operatori sono riusciti a salvare 8 cuccioli di cane in un recinto della struttura in fiamme e hanno avviato le operazioni di spegnimento. Gli animali sono in buona salute, si registrano danni alla sola struttura.

