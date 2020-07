Paura in via Civitella, crolla solaio di una palazzina. Famiglie evacuate: "Abbiamo sentito un rumore fortissimo"

Attimi di paura ieri sera, intorno alle 23, in via Civitella, zona via Arpi, per il crollo di un solaio all'interno di una palazzina, per fortuna disabitata.

Sgomberate, a scopo precauzionale, una quindicina di famiglie delle vicine abitazioni, che si sono riversate in strada per lo spavento e hanno poi trascorso la notte da parenti e amici. "Abbiamo avvertito un rumore fortissimo".

Nel frattempo sono in corso verifiche sulla staticità degli immobili della via interessata dal crollo, alle spalle della chiesa San Tommaso, e per il quale è stato firmato un atto di sgombero da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Foggia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'Amgas e i carabinieri.