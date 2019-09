Paura all'alba in via Cirillo: cede controsoffitto in una palazzina, grossa perdita d'acqua in uno studio dentistico

Paura ma nessuna grave conseguenza fisica, per il cedimento verificatosi questa mattina, nell'atrio di una palazzina in via Domenico Cirillo, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 6 del mattino: a causa di una importante perdita d'acqua dallo studio dentistico situato al primo piano della pazzina, si è verificato il cedimento della controsoffittatura dell'ingresso dello stabile.

Nessuno è rimasto ferito. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e di una pattuglia dei carabinieri.