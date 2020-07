Attimi di paura in via Frascolla, crolla cornicione di un palazzo: due persone "salve per miracolo"

Dopo la bomba d'acqua delle 18 di ieri, per gli abitanti di via Bernardino Maria Frascolla, nel quartiere del Carmine Vecchio, il risveglio non è stato dei migliori. Questa mattina intorno alle 7.50 è crollato il cornicione di un palazzo, all'angolo di via Tiro a Segno nei pressi dell'ufficio postale.

Solo per un miracolo non ha colpito un fruttivendolo, distante dal luogo del crollo di appena 50 metri, che come ogni mattina stava aprendo il suo banchetto della frutta. Vicino a lui un'altra persona che era vicina a lui. "Sono salvi per miracolo" ci scrive un cittadino.