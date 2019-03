Paura a Foggia: grosso ramo di albero cade in via Mastelloni, ferita una donna

Strada bloccata, traffico in tilt, un'auto danneggiata e una donna ferita. Sono queste, in breve, le conseguenze del grosso ramo di albero (l'ennesimo) crollato al suolo poco fa, in via Mastelloni, nei pressi della Chiesa di San Pio X, a Foggia.

Continuano quindi i disagi per le forti raffiche di vento che, da ieri, stanno interssando la città. Questa volta, però, a farne le spese è stata una donna che, proprio in quel momento, stava rientrando nella sua auto, una Dacia, e ha riportato una ferita al viso. Ancora da capire la dinamica esatta dell'accaduto.

Sul posto, una ambulanza del 118 per medicare la malcapitata e i vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona. Si attende l'arrivo della Polizia Locale per regolare il traffico. Si tratta del quinto grosso ramo di albero caduto in città da ieri sera, e della terza autovettura danneggiata.