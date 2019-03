Forti raffiche di vento su Foggia: crollano alberi in più quartieri, guaine pericolanti e tanti disagi

Le raffiche di vento che, da alcune ore, stanno interessando Foggia, stanno provocando numerosi disagi e pericoli in vari quartieri della città. In particolar modo, sono stati registrati crolli di grossi rami di alberi, da centro alla periferia cittadina.

Nel dettaglio, alberi collassati in via Tugini e in via Manfredi (dove è stata colpita un'auto in sosta); ancora in via D'Aragona e in via Pinto (col danneggiamento di un'auto in sosta). Il vento, inoltre, ha divelto la guaina della copertura di un palazzo di edilizia popolare in via Almirante, dove si sta recando un tecnico del comune. Per tutti gli episodi, sono stati allertati gli uomini della Polizia Locale e numerose squadre dei vigili del fuoco per la bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. Fortunatamente, non si registrano feriti.