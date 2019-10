"Non volevo ucciderla", così Aghilar in lacrime durante l'interrogatorio. L'avvocato: "Non crede a quello che ha fatto"

All'uscita dal carcere l'avvocato Francesco Paolo De Sanctis sintetizza l'esito dell'interrogatorio di garanzia al quale questa mattina è stato sottoposto Cristoforo Aghilar.

Il 36enne ha ammesso di aver ucciso con un coltello da sub Filomena Bruno. "Abbiamo dovuto interrompere l'interrogatorio più volte perché è scoppiato in lacrime, ha dichiarato di non essersi reso conto e che non voleva ucciderla".

L'avvocato di Aghilar ha fatto sapere che il suo assistito non era entrato armato nell'abitazione della vittima: "L'intento della sua visita alla vittima era quello di poter rintracciare la figlia di Filomena con la quale avevano convissuto un mese in Germania"

"Quello che ha fatto è gravissimo" ha aggiunto il legale di Aghilar, "mi sono limitato a chiedere l'esclusione della premeditazione, altro non si può fare ed è giusto così"

De Sanctis ha aggiunto che Aghilar era preoccupato per la ragazza 21enne e non riusciva a capire perché l'avesse lasciato di punto in bianco: "La situazione si è trasformata in una tragedia nel giro di pochi minuti"