Caccia senza sosta al super ricercato Aghilar: rastrellamenti e perquisizioni a Orta Nova, per ora nessuna svolta

Non si è mai fermata e prosegue senza sosta la caccia a Cristofaro Aghilar, il pericoloso ricercato che lo scorso 9 marzo è riuscito ad evadere dal carcere di Foggia approfittando di una sommossa scoppiata all'interno della casa circondariale durante la quale più di settanta reclusi erano riusciti a guadagnare la fuga. Tutti, ad eccezione di Aghilar, sono stati catturati o si sono costituiti.

Imponenti rastrellamenti e perquisizioni - così come era accaduto il 25 marzo scorso e così come avverrebbe dal giorno della fuga perlopiù nell'Ortese- sono stati eseguti ieri mattina in vari punti della città dei cinque reali siti dai carabinieri del comando provinciale di Foggia e dallo squadrone eliportato dei cacciatori di Puglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuna svolta al momento in merito ad Aghilar. Lo Stato non molla e continuerà a far sentire il fiato sul collo al trentaseienne di Orta Nova reo confesso dell'omicidio del 29 ottobre 2019 di Filomena Bruno, per il quale era stato catturato e ristretto in una cella di via delle Casermette.