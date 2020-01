Parla Cristian Vigilante, dopo la "barbarie" della bomba alla sua auto. "Il danno maggiore? La libertà e le certezze"

"E' una cosa indescrivibile, il danno maggiore è la libertà e le certezze che ti tolgono" ha detto Cristian Vigilante ai nostri microfoni: "Dobbiamo ripartire dall'educazione civica" ha poi aggiunto. Per il manager de Il Sorriso non bisogna piegarsi ma lavorare onestamente e continuare a dare il proprio contributo per la città. "Speriamo che dalla manifestazione di oggi Foggia riaccenda i motori e riparta" ha concluso"