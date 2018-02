La Capitanata è diventata uno degli snodi fondamentali del narcotraffico nazionale

Nell’ambito delle attività svolte e dei risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia tra il gennaio e il giugno 2017, è stata pubblicata la relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento.

Per quanto riguarda la Capitanata, il quadro criminale, articolato in diverse aree, si presenta complesso ed instabile, con dinamiche che risentono dell’operatività di una pluralità di sodalizi mafiosi. In tale contesto, se da un lato la presenza di più gruppi sembra favorire collaborazioni e sostegno tra i vari sodalizi, dall’altro l’assenza di un organo verticistico condiviso che possa dettare una strategia unitaria determina uno stato di costante fibrillazione, cui concorrono una molteplicità di fattori.

Tra questi, ricorrono, anche per il semestre in esame, l’abbondanza di giovani leve, a volte estranee a contesti di criminalità organizzata ma che si prestano comunque ad attività funzionali al perseguimento degli scopi illeciti, come ad esempio la custodia della droga. Rilevano, altresì, la massiccia presenza di armi e il forte legame dei sodalizi con il territorio, che favoriscono un contesto ambientale omertoso e violento, dove continuano a registrarsi efferati omicidi.

A fattor comune per i gruppi dell’area, il traffico di stupefacenti, specie quello organizzato dall’Albania, si conferma la principale fonte di guadagno. Non a caso, la nutrita presenza di gruppi albanesi operativi nel foggiano è la riprova di come l’intera provincia sia diventata uno degli snodi fondamentali del narcotraffico nazionale. Altrettanto costante rimane la pressione estorsiva, di cui continuano a cogliersi numerosi “reati spia”, come danneggiamenti e atti intimidatori nei confronti di operatori di settori trainanti dell’economia locale, quali il commercio, l’edilizia, il turismo e l’agricoltura.