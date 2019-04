Monte Sant'Angelo sotto attacco, la politica corre ai ripari: un tavolo per decidere le strategie da adottare

Monte Sant'Angelo sta attraversando un "momento delicato", per superare il quale è necessario "che la politica resti unita". Per questo motivo, il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Vergura, ha convocato l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei capigruppo per il prossimo mercoledì, 10 aprile. L'obiettivo è "decidere con quali modalità coinvolgere i gruppi politici non rappresentati in Consiglio comunale".

"Dopo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto il Comune di Monte Sant’Angelo - scrive in una nota Vergura - c’è stata l’importante manifestazione di solidarietà con la presenza dei cittadini, delle Associazioni, dell’Arcivescovo con le Parrocchie e dei partiti politici. Nelle prime ore del mattino seguente c’è stato un nuovo attacco nei confronti dell’Istituzione comunale; lo straordinario lavoro delle forze dell’ordine ha evitato che ce ne fossero altri".

"Al netto di questi avvenimenti è emersa in Consiglio comunale la necessità, condivisa dal sindaco e da tutti i capigruppo, di avviare una discussione tra tutte le forze politiche sia consiliari che extra-consiliari presenti nella nostra città. E’ necessario, quindi, che tutte le forze politiche facciano del loro meglio per affrontare questo momento di particolare difficoltà".

"I Partiti e i Gruppi politici rappresentano diversi pezzi di societàdella nostra comunità - continua - ed è opportuno che, insieme alle Istituzioni, facciano fronte comune per superare nel miglior modo possibile questo momento. La presenza di vedute e proposte differenti per immaginare un futuro migliore per la nostra città non deve costituire pregiudizio al fine di affrontare alcune problematiche in maniera comune".