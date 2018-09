Anche a Foggia ci si può far cremare, costi a partire da 650 euro: ecco il tempio dell'ultimo saluto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La struttura, realizzata dalla società PFC (Progetto Finanza di Capitanata) rientra nel progetto di ampliamento del Cimitero comunale di Foggia, a servizio dell’intera Capitanata e sarà in grado di fornire risposte efficaci ad una domanda in forte crescita: una persona su quattro decide di farsi cremare.

Una volta entrata in funzione, a Foggia sarà possibile eseguire 6 cremazioni in un turno di lavoro, una cremazione ogni due ore, fino ad un massimo di 8 al giorno. Per il primo anno di attività, l’obiettivo della PFC è di effettuare 300 interventi per arrivare a 1000 nel giro di tre anni. La struttura risponderà alle richieste di tutta la Capitanata, della vicina Bat e delle regioni limitrofe (un’altra struttura analoga è presente a Bari).

Oltre al forno, la struttura accoglie anche una sala del commiato priva di simboli religiosi, per cerimonie laiche e di qualunque altro credo. Ancora, una sala video da cui assistere al processo di cremazione e uffici per il disbrigo delle pratiche. Ancora da definire il tariffario: il servizio cremazione dovrebbe aggirarsi sui 650 euro circa (meno della metà del costo di un loculo), cui però bisogna aggiungere le spese del funerale ed, eventualmente, l’acquisto della nicchia cimiteriale (circa 450 euro) che però non ha il vincolo del rinnovo trentennale.

A tagliare il nastro della struttura, Giovanni e Franco Trisciuoglio, Marco e Franco Insalata (vertici della società PFC), il sindaco di Foggia Franco Landella e Gianni Mongelli, sindaco di Foggia all’epoca dell’avvio dell’iter procedurale per la nascita del Tempio. Presenti alla cerimonia anche gli ingegneri Giovanni Battista Mancini e Giovanni Ruggiano, che insieme a Francesco Corbo hanno curato la progettazione dell’ampliamento del Cimitero comunale.